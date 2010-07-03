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09:30

Третья взлетно-посадочная полоса заработает в аэропорту Шереметьево в мае

транспорт строительство

09:30

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Шереметьево в мае текущего года планируют ввести в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3), передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Также агентству сообщили, что строительство терминала С идет по графику. Первую очередь терминала планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Предполагается, что третья ВПП увеличит пропускную способность аэропорта с 55 до 90 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час.

Добраться до ВПП можно будет через Шереметьевское шоссе и реку Клязьму.

Для самолетов приняли решение строить мост, по которому смогут проезжать 30 самолетов в час. Его ширина составляет 65 метров, а длина – более 400 метров.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево назван в числе самых загруженных аэропортов Европы в 2018 году. Пассажиропоток авиагавани составил 45,84 миллиона человек.

Возглавил рейтинг лондонский Хитроу, который в 2018 году обслужил 80,1 миллиона человек. На второй строчке – парижский аэропорт Руасси – Шарль де Голль.

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транспорт строительство

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