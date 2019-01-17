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17:47

Шереметьево вошел в топ-10 самых загруженных аэропортов Европы

транспорт

17:47

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Столичный аэропорт Шереметьево назван в числе самых загруженных аэропортов Европы в 2018 году. Данные агентства Bloomberg свидетельствуют, что пассажиропоток авиагавани составил 45,84 миллиона человек.

Возглавил рейтинг лондонский Хитроу, который в 2018 году обслужил 80,1 миллиона человек. На второй строчке – парижский аэропорт Руасси – Шарль де Голль с показателем 72,2 миллиона, третье место у амстердамского Схипхола (71 миллион). В топ-10 также вошли аэропорт Франкфурта-на-Майне, стамбульский аэропорт имени Ататюрка, мадридский Барахас, а также аэропорты Барселоны, Мюнхена и лондонский Гатвик.

Ключевые факторы увеличения пассажиропотока в Шереметьеве, рассказали в пресс-службе аэропорта, – рост объемов и расширение маршрутной сети авиакомпании "Аэрофлот" и других авиационных партнеров. "В Шереметьево начали выполнять полеты новые авиакомпании: Azur Air, British Airways, Cham Wings, "Россия" и "Уральские авиалинии", были открыты рейсы по 23 новым направлениям", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы аэропорта.

Увеличению пассажиропотока также способствовал приток болельщиков в страну во время чемпионата мира по футболу.

транспорт

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