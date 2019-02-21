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14:44

Первый в России мост для самолетов откроют в Шереметьеве

транспорт строительство

14:44

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В первой половине текущего года планируют ввести в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Шереметьево и уникальный для России мост для самолетов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Третью полосу строят для увеличения пропускной способности воздушной гавани. Добраться до ВПП можно будет через Шереметьевское шоссе и реку Клязьму.

Для самолетов приняли решение строить путепровод, рядом с ним поменьше – для спецтехники.

На сегодняшний день объекты возведены. По мосту смогут проезжать 30 самолетов в час. Его ширина составляет 65 метров, а длина – более 400 метров.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево назван в числе самых загруженных аэропортов Европы в 2018 году. Пассажиропоток авиагавани составил 45,84 миллиона человек.

Возглавил рейтинг лондонский Хитроу, который в 2018 году обслужил 80,1 миллиона человек. На второй строчке – парижский аэропорт Руасси – Шарль де Голль с показателем 72,2 миллиона, третье место у амстердамского Схипхола (71 миллион). В топ-10 также вошли аэропорт Франкфурта-на-Майне, стамбульский аэропорт имени Ататюрка, мадридский Барахас, а также аэропорты Барселоны, Мюнхена и лондонский Гатвик.

транспорт строительство

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