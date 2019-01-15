Жители ЖК рядом с Шереметьевым пожаловались на загрязнение реки химикатами

Жители ЖК рядом с Шереметьево пожаловались на загрязнение реки химикатами
Жители нового жилого комплекса рядом с аэропортом Шереметьево пожаловались на загрязнение реки Клязьмы. Они утверждают, что водоем отравлен химикатами, сообщает телеканал Москва 24.
Запах аммиака, бензола и фенола люди чувствуют от ручья, который течет из отстойника химикатов аэрогавани. Дело в том, что очистные сооружения не выдерживают нагрузку. В итоге обитатели окрестных домов и их дети сталкиваются с проблемами со здоровьем. Среди основных жалоб удушье, головные боли и аллергии.
Люди сетуют, что им нельзя открывать окна. В противном случае слышен запах, напоминающий топливо. При этом по близости нет крупных предприятий, за исключением аэропорта.
В самом Шереметьево проблему не отрицают: были случаи проверок и последующих штрафов. Однако принятые меры не дали никакого результата.
"В прошлом году Росприроднадзор выставил штраф в размере двух миллионов рублей. Но этого недостаточно, чтобы построить что-либо, очистные или очистить реку", – рассказал житель ЖК Иван Лихоперский.
Чтобы доказать влияние воздушной гавани на экологию кто-то из местных жителей с помощью квадрокоптера снял, как из устаревших очистных сооружений, которые не реконструировались со времен открытия аэропорта, вода попадает в реку.
Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской области Андрей Косманев уверен, что решать вопрос нужно на федеральном уровне.
"Клязьма относится к объектам, подлежащим федеральному экологическому надзору, а также аэропорт Шереметьево подлежит федеральному надзору, все обращения отправлялись в департамент природопользования по ЦФО", – пояснил Косманев.
Обработка последних заборов из реки закончится через две недели. Впрочем, газовый анализатор сразу показал наличие вредных примесей в воздухе.
"Обнаружены превышения концентрации аммиака. Показания колеблются от 0,2 до 1 миллиграмма на метр кубический. Присутствует еще запах нефтепродуктов. Нужно сделать замеры дополнительные по бензолам, фенолам", – заключил председатель совета московской городской организации Всероссийское общество охраны природы Элмурод Расулмухамедов.
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