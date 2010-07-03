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15:16

Самолет приземлился в Пулкове со второго раза из-за птицы

происшествия транспорт

15:16

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Фото: flightradar24.com

Частный самолет приземлился в аэропорту Пулково со второго раза, сообщает РИА Новости. Посадка прошла штатно.

В управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы" рассказали, что самолет шел на второй круг из-за птицы на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Как сообщают СМИ, воздушное судно, летевшее в Санкт-Петербург из Франции, коснулось ВПП, проехало несколько метров, а затем вновь начало набирать высоту.

Утром самолет МЧС Ил-76, у которого во время полета сработал датчик неисправности гидравлической системы, совершил посадку в Жуковском после двухчасовой выработки топлива.

На борту находились 13 человек. В результате никто не пострадал. По словам экспертов, выработка топлива – это стандартная процедура при данных обстоятельствах.

После проверки Ил-76 отправится по запланированному маршруту в Иркутскую область.

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происшествия транспорт

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