Рейс во Владивосток с детьми на шесть часов задержали в Шереметьеве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Резервный борт готовят для детей, рейс которых из столичного аэропорта Шереметьево во Владивосток задержался почти на шесть часов.

Как сообщили ТАСС в четверг, 18 июля, в пресс-службе авиакомпании "Россия", рейс 6281 отложили по техническим причинам.

На данный момент планируется, что резервное воздушное судно отправится из Москвы в 06:00.

Один из родителей сообщил, что 110 детей из нескольких государств должны были в 18:00 вылететь в летний лагерь в Приморье.

Следовавший из Риги в Москву самолет авиакомпании AirBaltic ранее по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.