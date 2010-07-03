Почти 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

Как сообщает портал "Яндекс.Расписания", во Внукове отложили 11 рейсов и перенесли восемь.

В Домодедове 15 рейсов задержали и пять отменили, в Шереметьеве отложили девять рейсов.

16 июля на Москву обрушился ливень и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.