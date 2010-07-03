Водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за грозы и ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным автомобилистам посоветовали быть осторожными на дорогах из-за непогоды. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"В ближайшие часы ждем в столице дождь и сильный ветер", – предупредили специалисты ЦОДД. В связи с этим, сказано в сообщении, "в вечерний час пик на дорогах будет плотно и скользко". Водителей призвали к осторожности и рекомендовали держаться подальше от деревьев и других машин.

В ближайшие часы ждём в столице дождь и сильный ветер. Это значит, что в вечерний час пик на дорогах будет плотно и скользко. Будьте осторожны. Если вы уже на авто, то держитесь подальше от других машин и деревьев.



И не забывайте про ограничения на юго-западе. Они до 21 июля. pic.twitter.com/3ap3IbzRzH — ЦОДД (@gucodd) 16 июля 2019 г.



"И не забывайте про ограничения на юго-западе. Они до 21 июля", – добавили в ЦОДД. Ограничения действуют в районе закрытых станций Сокольнической линии метро. Участок красной ветки от "Университета" до "Коммунарки" закрыт для пассажиров с 13 по 20 июля. Это связано со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии, который проходит под станцией "Проспект Вернадского". Для удобства горожан курсируют бесплатные компенсационные автобусы КМ1 и КМ2. При этом проезд для личного транспорта перекрыт на более чем 30 участках съездов и дорог.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о грозе и усилении ветра во вторник, 16 июля. По прогнозам, с 17:00 до 22:00 ожидаются дожди, которые сначала пройдут в южных районах города. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В экстренных службах посоветовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам – соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге.