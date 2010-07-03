Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра в ближайшие часы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 16 июля, начиная с южных районов, в период с 17:00 до 22:00 в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", – заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Из-за непогоды МЧС рекомендует горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее синоптики сообщали, что на этой неделе в Москве может выпасть больше осадков, чем в целом с начала месяца. Во вторник в столице пройдет кратковременный дождь, гроза с порывами до 15 метров в секунду. Метеорологи сообщают, что в ближайшие 1,5 суток в столичном регионе выпадет до 50% месячной нормы осадков.
17 и 18 июля столица окажется под влиянием южного циклона. При этом метеорологи пообещали небольшое потепление. Воздух прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы, около 740 миллиметров ртутного столба.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не будет до конца июля. Тем не менее к воскресенью в Москве должно потеплеть, хотя температура будет ниже нормы.
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