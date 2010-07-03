Настоящие июльские ливни и гроза придут в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за дождя и грозы. Это предупреждение будет действовать с 16 июля до вечера 18 июля, сообщает Гидрометцентр.
По информации метеослужбы, в Москве с 21:00 16 июля по 21:00 18 июля местами возможна гроза. Во вторник в столице пройдет кратковременный дождь, гроза с порывами до 15 метров в секунду. Метеорологи сообщают, что в ближайшие 1,5 суток в столичном регионе выпадет до 50% месячной нормы осадков.
"Это будут настоящие июльские ливни. Расчеты показывают, что за этот период в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики сообщали, что на этой неделе в Москве может выпасть больше осадков, чем в целом с начала месяца.
В Центральной России будут кратковременные грозовые дожди. Циклонические вихри располагаются на расстоянии от Москвы и области, но при этом совсем безоблачной и сухой погоды не получится.
В середине недели на юго-западе федерального округа сформируется циклон. Он принесет сильные дожди с грозой. Ветер будет усиливаться до 13-18 метров в секунду.
Дожди и грозы ожидаются в Москве во вторник
В пятницу и субботу циклон ослабеет. Ветер немного стихнет, однако дожди не прекратятся.
Всю неделю в Москве будут идти дожди. 17 и 18 июля столица окажется под влиянием южного циклона. При этом метеорологи пообещали небольшое потепление. Воздух прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы, около 740 миллиметров ртутного столба.
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