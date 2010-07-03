Водителей призвали выезжать на юго-запад Москвы после 21:00

Водителям посоветовали выезжать на юго-запад Москвы после 21:00 из-за закрытия нескольких станций метро. Сообщение опубликовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Участок красной ветки между станциями "Университет" и "Коммунарка" закрыт с 13 июля по 20 июля. Ограничения связаны со строительством Большой кольцевой линии.
"Для всех, кто собирается на юго-запад столицы на своей машине, удобнее всего выезжать после 21:00. Автобусы КМ идут без значительных затруднений, в час пик лучше на них", – передает ЦОДД в Twitter.
В районе закрытых станций красной ветки метро может быть затруднено дорожное движение
Участок Сокольнической линии от "Университета" до "Коммунарки" не работает с 13 по 20 июля. Это связано со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии. Он как раз проходит под станцией "Проспект Вернадского".
В это время в Москве запустили бесплатные компенсационные автобусы КМ1 и КМ2.
В районе закрытых станций введены ограничения для автомобилистов. Перекрыто движение более чем на 30 участках съездов и дорог.
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