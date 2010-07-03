Самолет Utair вернулся в Тюмень после срабатывания датчика неисправности шасси

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Самолет Boeing-735 авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Тюмень – Минеральные воды, вернулся в Тюмень после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 22 июля. Воздушное судно вылетело в 7:35 по местному времени (5:35 мск). Когда самолет набрал высоту, сработал датчик неисправности шасси. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета.

В 8:13 (6:13 мск) самолет совершил посадку. Она прошла успешно. На борту находились 105 пассажиров, из них 19 детей и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По данному факту Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку.

Накануне пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Россия" после вылета в Прагу экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении. Когда самолет набрал высоту, сработала сигнализации о задымлении и пожаре. Было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, в результате никто не пострадал.

В момент ЧП на борту самолета находились 187 человек. Вернувшийся во Внуково экипаж не обнаружил следов задымления. Техническая комиссия авиакомпании выясняет причину срабатывания датчика.

В пятницу, 19 июля, произошел инцидент с Boeing, следовавшим по маршруту Москва – Ереван. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы. На борту находились 178 пассажиров и 12 членов экипажа. Травмы получили восемь человек.