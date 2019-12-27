Выживший при крушении самолета у Алма-Аты рассказал о происходившем на борту

Фото: КЧС МВД РК

Выживший при крушении самолета у Алма-Аты предприниматель из Казахстана Аслан Назаралиев рассказал, что происходило на борту воздушного судна в момент ЧП. По его словам, во время набора высоты самолет начало трясти и раскачивать.

"Потом его затрясло лихорадочно, [стал падать] вниз наискось – и ударился о землю или здание. В этот момент в его передней части, до 14 ряда, что-то разлетелось или что-то упало на нее, что крыша зажала людей. При этом в самолете никаких голосовых сигналов, инструкций, ничего не было", – рассказал Назаралиев РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что ЧП произошло через несколько минут после взлета. По его словам, после произошедшего выживших отвели в аэропорт, где им оказали помощь.

ЧП произошло утром 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан.

По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, среди погибших оказался и командир воздушного судна.

В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян на борту не было.

Всего на борту воздушного судна находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. В их числе были и иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана. Все они живы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура.

Министерство внутренних дел Казахстана начало досудебное расследование.

Кроме того, по поручению премьер-министра страны Аскара Мамина создана правительственная комиссия. В ее состав вошли заместитель премьер-министра, министр индустрии и инфраструктурного развития РК, а также представители других госорганов.