Выживший при крушении самолета у Алма-Аты рассказал о происходившем на борту

10:43
Фото: КЧС МВД РК
Выживший при крушении самолета у Алма-Аты предприниматель из Казахстана Аслан Назаралиев рассказал, что происходило на борту воздушного судна в момент ЧП. По его словам, во время набора высоты самолет начало трясти и раскачивать.
"Потом его затрясло лихорадочно, [стал падать] вниз наискось – и ударился о землю или здание. В этот момент в его передней части, до 14 ряда, что-то разлетелось или что-то упало на нее, что крыша зажала людей. При этом в самолете никаких голосовых сигналов, инструкций, ничего не было", – рассказал Назаралиев РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что ЧП произошло через несколько минут после взлета. По его словам, после произошедшего выживших отвели в аэропорт, где им оказали помощь.
ЧП произошло утром 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан.
По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, среди погибших оказался и командир воздушного судна.
В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян на борту не было.
Всего на борту воздушного судна находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. В их числе были и иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана. Все они живы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура.
Министерство внутренних дел Казахстана начало досудебное расследование.
Кроме того, по поручению премьер-министра страны Аскара Мамина создана правительственная комиссия. В ее состав вошли заместитель премьер-министра, министр индустрии и инфраструктурного развития РК, а также представители других госорганов.
Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 15
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: