Названы возможные причины авиакатастрофы в Алма-Ате

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Следствие считает, что возможной причиной крушения самолета в Алма-Ате могла стать техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Казахстана Романа Скляра.

По его словам, при взлете лайнер дважды коснулся хвостом полосы.

"Либо это ошибка пилота, либо технически причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета", – сказал Скляр.

Он добавил, что бортовые самописцы найдены.

Предприниматель из Казахстана Аслан Назаралиев, который выжил в авиакатастрофе, рассказал, что во время набора высоты самолет начало трясти и раскачивать. Он отметил, что инцидент произошел через полторы-две минуты после взлета. По его словам, после произошедшего выживших отвели в аэропорт, где им оказали помощь.

ЧП произошло утром 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. Во время взлета лайнер потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого самолет столкнулся с двухэтажным строением. В момент ЧП в здании никого не было.

По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, среди погибших оказался и командир воздушного судна.

В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян на борту не было.

Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. В их числе были и иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана. Все они живы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета.

