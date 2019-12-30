Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Стала известна причина крушения самолета EgyptAir, произошедшего в 2016 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, лайнер А320, летевший рейсом Париж – Каир, упал в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота. Такие данные предоставил The Wall Street Journal, в распоряжении которого оказались конфиденциальные документы расследования.

Авиакатастрофа случилась 19 мая 2016 года. Тогда в результате крушения самолета EgyptAir погибли 66 человек.

Борт перестал подавать сигналы на высоте 11 тысяч метров сразу после того, как покинул греческое воздушное пространство. За несколько секунд до исчезновения с радаров лайнер потерял высоту и снизился до 2,7 тысячи метров, после чего развернулся на 360 градусов. Позже стало известно о крушении судна.