Названа возможная причина аварии Су-57 в Хабаровском крае

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Потерпевший крушение в Хабаровском крае истребитель Су-57, по предварительным данным, разбился из-за технического отказа системы управления самолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

"По предварительной информации, авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57", – сказал один из собеседников агентства. Другой источник выразил мнение, что причиной аварии мог стать сбой в управлении хвостовым оперением.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили РИА Новости, что разбившийся истребитель был застрахован. Однако сумма страховки не называется.

Истребитель Су-57 потерпел крушение во вторник, 24 декабря. Во время ЧП воздушная машина проходила испытания.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной компании заявили, что система катапультирования сработала в штатном режиме, летчик не пострадал. В причинах происшествия будет разбираться специальная комиссия. По некоторым данным, эта была первая серийная машина, которую планировали передать военным 27 декабря.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Ранее Минобороны РФ заявляло, что самолет успешно прошел испытания в Сирии.

Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяются функционирование систем и режим работы двигателя.

