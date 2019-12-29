Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

11:07
Фото: КЧС МВД РК
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы с самолетом Fokker-100 в Алма-Ате. Информация появилось в официальном аккаунте аэропорта в Facebook.
Согласно этим данным, 27 декабря в 05:35 аэропорт открыл регистрацию на рейс для пассажиров, в 06:35 она завершилась. В 07:03 закончилась посадка на рейс, а в 07:21 воздушное судно взлетело и уже через минуту пропало с радаров.
В 07:24 руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта, спустя три минуты (07:27) команда была собрана в квадрате 6 "К". В 07:35 руководитель полетов доложил о происшествии в квадрате 20 "А".
Через минуту (07:36) к месту ЧП прибыл первый пожарно-спасательный расчет аэропорта, который передал информацию о ЧП в квадрате 18 "В" и начал эвакуацию пассажиров. Через две минуты (07:38) на место прибыл полный состав ПСК СПАССОП, он приступил к эвакуации пассажиров.
В 07:39 начальник СПАСОП запросил дополнительные силы. Через три минуту (07:42) к месту ЧП прибыл полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта. В 08:10 были эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.
В пресс-службе аэропорта добавили, что в первые минуты на месте происшествия были 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб аэропорта.
ЧП произошло утром 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. Во время взлета лайнер потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого он столкнулся с двухэтажным строением. В момент ЧП в здании никого не было.
По последним сведениям, погибли 12 человек. В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян на борту не было. Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира.
Следствие считает, что возможной причиной крушения могли стать техническая неисправность и ошибка пилотов.
Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 15
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