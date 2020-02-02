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Политика

05:54

Пушков оценил готовность США обеспечить нефтью Белоруссию

политика экономика за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сенатор Алексей Пушков ответил госсекретарю США Майку Помпео о способности Вашингтона обеспечить Белоруссию нефтью.

"Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине", – написал политик в Twitter.

Помпео в ходе визита в Минск заявил, что американские компании способны удовлетворить потребности Минска в нефти на сто процентов. По его словам, таким образом США поможет Белоруссии "создать собственное суверенное государство", передает НСН.

Ранее сообщалось, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти сразу с несколькими потенциальными партнерами. Среди возможных поставщиков назывались США, Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам Лукашенко, данная мера дороже, но нефть качественнее, чем российская.

В начале года президент Белоруссии назвал цены, которые предлагает Россия, чрезмерно завышенными. По заявлению первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого, Белорусская нефтяная команда активно ведет переговоры с производителями сырья.

В Минске прошли митинги против интеграции Белоруссии с Россией

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