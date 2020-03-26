Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

09:58

Эксперты предупредили, что цены на смартфоны вырастут почти на 20%

экономика технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участники рынка и эксперты поделились прогнозом, что смартфоны во II квартале этого года подорожают. По их оценкам, гаджеты станут дороже на 10–20%, сообщает газета "Известия".

Как считает директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна Скокова, к изменениям в цене приведет не только ситуация с коронавирусом, но и падение курса рубля. "При таком изменении курса доллара повышения цен не избежать. Это не зависит от категории товара", – обратила внимание она. По ее прогнозу, смартфоны станут дороже на 10%.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков подчеркнул, что цены возрастут на 10–20% на фоне курсов валют. "Часть производителей и дистрибьюторов попробуют помедлить с повышением цен, чтобы выиграть долю рынка хотя бы для отдельных моделей", – допускает Сурков. Он уверен, что если к осени рубль не укрепится, цены повысят все производители девайсов.

В пресс-службе интернет-ретейлера Ozon рассказали, что производители и поставщики смартфонов уже оповестили об изменениях. Ориентировочно, корректировка цен будет марте – июне.

В марте рубль сильно подешевел по отношению к доллару и евро. К этому привело обрушение нефтяных котировок, произошедшее из-за срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. В связи с чем с 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.

Ранее эксперты назвали товары, которые подорожают после падения рубля.

Читайте также

Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика