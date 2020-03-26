Эксперты предупредили, что цены на смартфоны вырастут почти на 20%

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Участники рынка и эксперты поделились прогнозом, что смартфоны во II квартале этого года подорожают. По их оценкам, гаджеты станут дороже на 10–20%, сообщает газета "Известия".

Как считает директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна Скокова, к изменениям в цене приведет не только ситуация с коронавирусом, но и падение курса рубля. "При таком изменении курса доллара повышения цен не избежать. Это не зависит от категории товара", – обратила внимание она. По ее прогнозу, смартфоны станут дороже на 10%.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков подчеркнул, что цены возрастут на 10–20% на фоне курсов валют. "Часть производителей и дистрибьюторов попробуют помедлить с повышением цен, чтобы выиграть долю рынка хотя бы для отдельных моделей", – допускает Сурков. Он уверен, что если к осени рубль не укрепится, цены повысят все производители девайсов.

В пресс-службе интернет-ретейлера Ozon рассказали, что производители и поставщики смартфонов уже оповестили об изменениях. Ориентировочно, корректировка цен будет марте – июне.

В марте рубль сильно подешевел по отношению к доллару и евро. К этому привело обрушение нефтяных котировок, произошедшее из-за срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. В связи с чем с 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.

Ранее эксперты назвали товары, которые подорожают после падения рубля.