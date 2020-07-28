Курс евро превысил отметку в 85 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро на Мосбирже впервые со 2 апреля 2020 года поднялся выше 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро днем составил 85,015 рубля, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. В то же время доллар торговался на отметке 72,49 рубля – плюс 92,25 копейки к уровню предыдущего закрытия.
Выросла и стоимость бивалютной корзины. Теперь она составляет 78,13 рубля.
По прогнозам экспертов, негативное движение курса рубля вызвано ожиданием итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американская сторона определит процентные ставки и стимулирующие меры в области экономики после пандемии COVID-19.
Ранее в течение дня во вторник, 28 июля, уже фиксировалось небольшое падение российской валюты по отношению к доллару и евро. Утром за европейскую валюту просили 84,1 рубля, а за доллары – 71,73 рубля. Прирост составил 3 и 15 копеек соответственно.
Как ранее заявил глава Сбербанка Герман Греф, российский рубль способен укрепиться до конца 2020 года. Специалист сослался на прогнозы в пределах 60-62 долларов за баррель нефти, а именно от этого топлива в значительной степени зависит экономика РФ.
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