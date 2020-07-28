Рубль снизился по отношению к евро и доллару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро и доллара поднялся по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют актуальные данные торгов.

Стоимость валюты Европейского союза поднялась на 3 копейки. Она составляет 84,1 рубля. Что касается доллара, то его можно купить за 71,73 рубля (+0,15 рубля).

27 июля евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля 2020 года. Доллар же испытывал отрицательную динамику, снизившись до 71,49 рубля.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что рубль может укрепиться по отношению к доллару до конца 2020 года. Однако, по его словам, давать какие-либо прогнозы сложно, поскольку позиции российской валюты зависят от положения на нефтяном рынке.