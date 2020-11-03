Политолог сделал прогнозы о результатах президентских выборов в США

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Победы одного из кандидатов на пост президента США с большим отрывом, скорее всего, не будет. Об этом Москве 24 заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулев.

В США 3 ноября проходят выборы президента. Оппонентами в борьбе за пост главы государства стали действующий президент, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

"Результаты будут очень близкими. И я не исключаю споров в отдельных штатах, где опросы и исследования показывают разницу между Дональдом Трампом и Байденом всего в 1–2%", – заявил эксперт.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Страна расколота, и ни у одного из кандидатов нет подавляющего преимущества. У Байдена поддержка чуть больше, но разница не такая, какую Трамп не смог бы отыграть в случае удачного стечения обстоятельств. Трамп легко бы победил Байдена, если бы в мире не случился COVID-19 и экономический кризис.

Трамп за время своего первого президентского срока подрывал ту политику, которая проводилась в США в течение многих лет, подчеркнул собеседник Москвы 24. В первую очередь, за счет отказа от прежних договоренностей и критики ближайших союзников по НАТО. В случае победы Байдена ситуация может измениться, считает Рогулев.

"Трамп – возмутитель спокойствия, который не хочет идти проторенной дорожкой, которой шли Обама и другие администрации. В этом плане с приходом Байдена мир сможет немного вздохнуть с облегчением", – говорит политолог.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Байден никогда не был возмутителем спокойствия. Он типичный центрист. В этом смысле Байден будет стремиться сохранить те соглашения, которые заключались при Обаме, в том числе с Россией. В частности, договор СНВ-3, он уже высказался за то, чтобы его продлевать.

Но в большинстве вопросов в отношениях США и России в случае победы Байдена особых перемен ждать не стоит, считает эксперт. В частности, инструмент санкций может использоваться не менее активно, чем при Трампе.

Ранее стали известны результаты голосования на первом избирательном участке на выборах США. В городе Диксвилл-Нотч, в штате Нью-Гэмпшир, победу одержал Джозеф Байден. В соседнем населенном пункте Милсфилд лидером, в свою очередь, стал Дональд Трамп.

Предварительные результаты голосования ожидаются в ночь на 4 ноября.

