Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

20:39

Главная / Новости /

Политолог сделал прогнозы о результатах президентских выборов в США

"Возмутитель спокойствия". Может ли Трамп во второй раз стать президентом США
политика за рубежом

Фото: ТАСС/Brynn Anderson/AP

Победы одного из кандидатов на пост президента США с большим отрывом, скорее всего, не будет. Об этом Москве 24 заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулев.

В США 3 ноября проходят выборы президента. Оппонентами в борьбе за пост главы государства стали действующий президент, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

"Результаты будут очень близкими. И я не исключаю споров в отдельных штатах, где опросы и исследования показывают разницу между Дональдом Трампом и Байденом всего в 1–2%", – заявил эксперт.

Страна расколота, и ни у одного из кандидатов нет подавляющего преимущества. У Байдена поддержка чуть больше, но разница не такая, какую Трамп не смог бы отыграть в случае удачного стечения обстоятельств. Трамп легко бы победил Байдена, если бы в мире не случился COVID-19 и экономический кризис.
Юрий Рогулев
директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ имени Ломоносова

Трамп за время своего первого президентского срока подрывал ту политику, которая проводилась в США в течение многих лет, подчеркнул собеседник Москвы 24. В первую очередь, за счет отказа от прежних договоренностей и критики ближайших союзников по НАТО. В случае победы Байдена ситуация может измениться, считает Рогулев.

"Трамп – возмутитель спокойствия, который не хочет идти проторенной дорожкой, которой шли Обама и другие администрации. В этом плане с приходом Байдена мир сможет немного вздохнуть с облегчением", – говорит политолог.

Байден никогда не был возмутителем спокойствия. Он типичный центрист. В этом смысле Байден будет стремиться сохранить те соглашения, которые заключались при Обаме, в том числе с Россией. В частности, договор СНВ-3, он уже высказался за то, чтобы его продлевать.
Юрий Рогулев
директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ имени Ломоносова

Но в большинстве вопросов в отношениях США и России в случае победы Байдена особых перемен ждать не стоит, считает эксперт. В частности, инструмент санкций может использоваться не менее активно, чем при Трампе.

Ранее стали известны результаты голосования на первом избирательном участке на выборах США. В городе Диксвилл-Нотч, в штате Нью-Гэмпшир, победу одержал Джозеф Байден. В соседнем населенном пункте Милсфилд лидером, в свою очередь, стал Дональд Трамп.

Предварительные результаты голосования ожидаются в ночь на 4 ноября.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать