Политолог сделал прогнозы о результатах президентских выборов в США

20:39
Фото: ТАСС/Brynn Anderson/AP
Победы одного из кандидатов на пост президента США с большим отрывом, скорее всего, не будет. Об этом Москве 24 заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулев.
В США 3 ноября проходят выборы президента. Оппонентами в борьбе за пост главы государства стали действующий президент, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.
"Результаты будут очень близкими. И я не исключаю споров в отдельных штатах, где опросы и исследования показывают разницу между Дональдом Трампом и Байденом всего в 1–2%", – заявил эксперт.
Трамп за время своего первого президентского срока подрывал ту политику, которая проводилась в США в течение многих лет, подчеркнул собеседник Москвы 24. В первую очередь, за счет отказа от прежних договоренностей и критики ближайших союзников по НАТО. В случае победы Байдена ситуация может измениться, считает Рогулев.
"Трамп – возмутитель спокойствия, который не хочет идти проторенной дорожкой, которой шли Обама и другие администрации. В этом плане с приходом Байдена мир сможет немного вздохнуть с облегчением", – говорит политолог.
Но в большинстве вопросов в отношениях США и России в случае победы Байдена особых перемен ждать не стоит, считает эксперт. В частности, инструмент санкций может использоваться не менее активно, чем при Трампе.
Ранее стали известны результаты голосования на первом избирательном участке на выборах США. В городе Диксвилл-Нотч, в штате Нью-Гэмпшир, победу одержал Джозеф Байден. В соседнем населенном пункте Милсфилд лидером, в свою очередь, стал Дональд Трамп.
Предварительные результаты голосования ожидаются в ночь на 4 ноября.
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