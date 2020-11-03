Володин считает выборы американского президента "постановочным шоу"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Выборы президента Соединенных Штатов являются "постановочным шоу между двумя партиями", считает Вячеслав Володин. Об этом председатель Государственной думы сообщил телеканалу "Россия-24".

По словам парламентария, за партиями стоят борющиеся за своих кандидатов элиты. Володин добавил, что за выборами 46-го американского главы не следит.

"Да, это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт", – говорит спикер Госдумы.

Володин добавил, что, в отличие от Российской Федерации, где есть прямые выборы и многопартийность, в США главу государства выбирают только 538 выборщиков. При этом председатель ГД подчеркивает, что две партии на протяжении веков предлагают две кандидатуры.

"И поэтому вот все то, что мы видим на экране, – это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата", – резюмировал российский политик.

Выборы начались в США во вторник, 3 ноября. Граждане США могут проголосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа или за представителя демократов Джозефа Байдена.

К настоящему времени свыше 100 миллионов американцев проголосовали.