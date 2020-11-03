Свыше 100 млн человек проголосовали на американских выборах досрочно

20:59
Фото: ТАСС/EPA/Shawn Thew
Свыше 100 миллионов человек проголосовали на выборах в Соединенных Штатах досрочно. Об этом сообщает портал US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.
Согласно сведениям на 4 ноября, бюллетени получили от 100 298 838 избирателей, данное значение является рекордным при досрочном голосовании на выборах в США.
Из общего числа более 35 миллионов человек проголосовали досрочно, придя на избирательные участки. Кроме того, почти 64 миллиона американцев отправили бюллетени по почте.
Рекордное число проголосовавших находится в Калифорнии, где досрочно решили проголосовать 12 миллионов граждан. При этом в Техасе и Флориде голос оставили более девяти миллионов человек.
Предпочтение досрочному голосованию в большей степени отдали демократы, следует из данных портала профессора.
Выборы начались в США 3 ноября. Граждане страны могут проголосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа или за представителя демократов Джозефа Байдена.
В США делают прогнозы относительно исхода президентских выборов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: