Свыше 100 млн человек проголосовали на американских выборах досрочно

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Свыше 100 миллионов человек проголосовали на выборах в Соединенных Штатах досрочно. Об этом сообщает портал US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.

Согласно сведениям на 4 ноября, бюллетени получили от 100 298 838 избирателей, данное значение является рекордным при досрочном голосовании на выборах в США.

Из общего числа более 35 миллионов человек проголосовали досрочно, придя на избирательные участки. Кроме того, почти 64 миллиона американцев отправили бюллетени по почте.

Рекордное число проголосовавших находится в Калифорнии, где досрочно решили проголосовать 12 миллионов граждан. При этом в Техасе и Флориде голос оставили более девяти миллионов человек.

Предпочтение досрочному голосованию в большей степени отдали демократы, следует из данных портала профессора.

Выборы начались в США 3 ноября. Граждане страны могут проголосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа или за представителя демократов Джозефа Байдена.