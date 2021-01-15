Twitter назвал причину блокировки аккаунта "Спутника V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Попытка несанкционированного доступа стала причиной временной блокировки аккаунта вакцины "Спутник V" в Twitter. Такое объяснение дали в самой социальной сети.
"Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США", – рассказали разработчики препарата.
Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA.— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 14, 2021
Thank you, @Twitter!
Please follow us to see how #SputnikV fights #COVIDー19 , saves lives and restores economies. pic.twitter.com/tsnOGgKNnz
Они также поблагодарили социальную сеть за разблокировку.
"Подписывайтесь на наш аккаунт, чтобы узнать, как "Спутник V" помогает бороться с COVID-19, спасая жизни и способствуя восстановлению экономики", – отметили разработчики вакцины.
Ранее стало известно, что Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В РФПИ призвали пользователей обратиться к администрации соцсети с просьбой о разблокировке.
Позднее стало известно, что аккаунт вакцины был разблокирован.
Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"
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