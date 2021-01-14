Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что разбирается в причинах ограничения.
В организации отметили, что с помощью Twitter РФПИ делился информацией о вакцине. Кроме того, с помощью соцсети удалось договориться о проведении совместных клинических исследований с компанией AstraZeneca.
В РФПИ призвали пользователей обратиться к администрации Twitter с просьбой разблокировать аккаунт "Спутника V".
Позднее стало известно, что аккаунт вакцины был разблокирован.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 будет поставляться в Палестину. Отмечалось, что в стране препарат уже зарегистрирован.
Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"