Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что разбирается в причинах ограничения.

В организации отметили, что с помощью Twitter РФПИ делился информацией о вакцине. Кроме того, с помощью соцсети удалось договориться о проведении совместных клинических исследований с компанией AstraZeneca.

В РФПИ призвали пользователей обратиться к администрации Twitter с просьбой разблокировать аккаунт "Спутника V".

Позднее стало известно, что аккаунт вакцины был разблокирован.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 будет поставляться в Палестину. Отмечалось, что в стране препарат уже зарегистрирован.

