В гражданский оборот уже поступило 1,6 млн доз вакцины от COVID-19 – Мурашко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 1,6 миллиона доз вакцины против COVID-19 уже поступило в гражданский оборот. До конца января ожидаются поставки в регионы еще около 2 миллионов доз препарата, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"На этой неделе в регионы доставлены более 600 тысяч доз, до конца января ожидается поставка еще 2 миллионов доз вакцины "Спутник V", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, в России вакцину "Спутник V" получили уже более 1,5 миллиона человек. Отмечалось, что прививка не вызывает сильной аллергии.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции.

Вакцинация проводится в два этапа: сначала вводят первый компонент, а через 21 день – второй.