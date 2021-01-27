Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина

13:34
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Администрация социальных сетей Facebook и Twitter заблокировала личные страницы российского бизнесмена Евгения Пригожина без объяснения причин, сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд".
"Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы в соцсети "ВКонтакте".
В компании считают, что аккаунты Пригожина были заблокированы после того, как он прокомментировал отмену президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендеров, который был введен Дональдом Трампом.
"Это наглядный пример того, как госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. <...> Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: "Я не согласен с Байденом", то минимальное наказание, которое ему грозит, – электрический стул", – цитирует Пригожина пресс-служба.
Евгений Пригожин находится в санкционных списках США и Евросоюза. Предпринимателя обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США и причастности к деятельности группы, осуществляющей поставки оружия в Ливию вопреки введенному эмбарго.
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