Пригожина включили в черный список ЕС по Ливии

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Совет Евросоюза включил российского бизнесмена Евгения Пригожина в санкционный список по Ливии, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию официального журнала ЕС.

В документе утверждается, что россиянин причастен к деятельности группы "Вагнер", которая поставляла в Ливию оружие в нарушение эмбарго ООН, а также направляла наемников для участия в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

В ЕС считают, что ее действия идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию в Ливии при поддержке ООН.

Санкции означают запрет на въезд на территорию Евросоюза, а также замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.

Западные страны регулярно обвиняют Россию в том, что в Ливии действуют сотрудники ЧВК "Вагнер". Российская сторона обвинения отвергает.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за прямого давления США Евросоюз идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями.