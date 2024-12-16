Зацепер получил электротравму на станции Беговая МЦД-1

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Мальчик-зацепер получил электротравму после попытки залезть на выступающие части поезда на станции Беговая МЦД-1. Об этом пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 15 декабря. Предварительно, подросток был на станции вместе со знакомыми, когда при попытке залезть на выступающие части электрички он схватился за провод. После получения удара током ребенок упал, с различными травмами его госпитализировали, пояснили в пресс-службе.

Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее полицейские задержали 16-летнего зацепера после поездки в Московском метрополитене. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, подросток зацепился за кабину в хвосте поезда на станции "Трубная" и проехал по тоннелю до "Сретенского бульвара". Камеры видеонаблюдения запечатлели нарушителя, а его личность установили правоохранители.

На несовершеннолетнего, как и на его отца, составлены протоколы об административных правонарушениях.