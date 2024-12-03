Полицейские задержали 16-летнего зацепера за проезд в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители задержали 16-летнего молодого человека после поездки в столичном метро. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на платформе станции метро "Трубная". По информации Волк, подросток зацепился за кабину в хвосте поезда и проехал по тоннелю до "Сретенского бульвара". Камеры видеонаблюдения запечатлели зацепера, а его личность установили полицейские.

На молодого человека составили протоколы об административных правонарушениях по статьям "Нарушение требований в области транспортной безопасности" и "Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах". Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав подмосковной Балашихи.

Кроме того, как сообщает Волк, на отца подростка был составлен протокол об административном правонарушении по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее правоохранители задержали пассажира столичного метрополитена, который забрался на последний вагон поезда и добрался подобным образом до следующей остановки. Там молодой человек слез с вагона и вышел на платформу. После этого мужчина зашел в вагон поезда.

Пассажир, который обратил внимание на действия молодого человека, сделал ему замечание и покрутил пальцем у виска. Нарушителем оказался 20-летний житель Москвы, который находился в состоянии опьянения. На мужчину составили два административных протокола.

