Полиция задержала зацепившегося за вагон поезда в столичном метро мужчину

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Правоохранители задержали пассажира столичного метрополитена, который забрался на последний вагон поезда и добрался подобным образом до следующей остановки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на станции "Нахимовский проспект". На опубликованных представителем МВД кадрах видно, как парень забирается на последний вагон поезда и уезжает до следующей станции. Там молодой человек слез с вагона и вышел на платформу.

После этого мужчина зашел в вагон поезда. Пассажир, который обратил внимание на действия молодого человека, сделал ему замечание и покрутил пальцем у виска. В результате информация о произошедшем была передана сотрудникам патрульно-постовой службы. Злоумышленника задержали на станции метро "Кленовый бульвар".

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