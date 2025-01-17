Комитет ГД готов проработать с СК ужесточение мер за вовлечение детей в зацепинг

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Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил в беседе с РИА Новости о готовности к взаимодействию с СК РФ для ужесточения ответственности за вовлечение детей в занятие зацепингом.

По его словам, дети самостоятельно не могут забираться на поезда. Федяев считает, что их провоцируют на подобные действия другие люди в мессенджерах.

Он также напомнил, что в законодательстве уже предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни. Однако Федяев считает недостаточным срок лишения свободы до одного года.

"Мы готовы обсуждать вопрос ужесточения мер, направленных на то, чтобы остановить это крайне опасное движение, из-за которого теряем детей, они становятся инвалидами, платят такую высокую цену за то, чтобы набрать лайки, прослыть экстремалами", – уточнил первый зампред комитета ГД по транспорту.

За зацепинг, как рассказал Федяев, сейчас установлены небольшие штрафы – до 4 тысяч рублей. По его словам, они затрагивают лишь тех, кому исполнилось 16 лет. Если дети младше этого возраста, тогда штрафы предусмотрены для родителей.

Первый замруководителя Западного МСУТ СК РФ Виктор Козлов призвал ужесточить в стране ответственность за вовлечение подростков в зацепинг. По его словам, дети должны перестать залезать на крыши и выступающие части вагонов, дергать пантографы. Козлов считает, что несовершеннолетние должны найти себе безопасные увлечения, и для решения этой проблемы все субъекты органов профилактики должны быть задействованы.

