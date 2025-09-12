Певец Дмитриенко признался, что не потерпит от девушки поцелуев с друзьями

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Певец Ваня Дмитриенко признался, что "не потерпит", если возлюбленная будет целоваться с друзьями. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на его соцсети.

В "антирейтинг" поступков, которые не должна совершать избранница, по мнению Дмитриенко, также вошла ночевка с другом в одной кровати. На третьем месте – ежедневное общение девушки с другом, особенно если это носит "личный характер".

Он объяснил, что речь идет о ситуациях, когда общение происходит не по работе, а девушка, отвечая на сообщение, отворачивается и прикрывает свой телефон.

Дмитриенко также раздражают совместные ужины "семьями" с другим мужчиной, тайные рукопожатия и неоднозначные ситуации, например обмен одеждой. Однако он лояльно относится к таким безобидным проявлениям дружбы, как совместная запись видео.

