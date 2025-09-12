Форма поиска по сайту

12 сентября, 16:48

Шоу-бизнес

Певец Shaman признался, что перед важными выступлениями три раза крестится

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал, что перед важными выступлениями три раза крестится. Так артист ответил на вопрос о своих ритуалах перед выходом на сцену, сообщает News.ru.

В следующую субботу, 20 сентября, певец представит Россию на международном песенном конкурсе "Интервидение". Он выступит девятым по очередности.

Песню, с которой Дронов выйдет на сцену, написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Композиция "Прямо по сердцу" была впервые представлена на премии телеканала МУЗ-ТВ.

Песни также исполнят представители более 20 стран, среди которых Китай, государства Африки и Латинской Америки. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей, а также Кубок "Интервидения".

Участники "Интервидения" из Китая, Катара, Вьетнама и Белоруссии прилетели в Москву

