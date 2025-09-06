Руководство "Мисс Франции" не стало подтверждать заявления о домогательствах к кандидаткам

Фото: 123RF/breakingthewalls

Руководство национального конкурса красоты "Мисс Франция" не стало подтверждать заявления о домогательствах к кандидаткам, соответствующее сообщение опубликовал глава конкурса Фредерик Жильбера на своей странице Х.

Заявления о домогательствах опубликованы в книге "Мисс Франция: от мечты к реальности". В ней специалист конкурса Юбер Герен, который работал с бывшей главой "Мисс Франции" Женевьевой де Фонтене, приводит анонимные свидетельства о насилии и сексуальных домогательствах. Согласно книге, они происходили с 1990 по 2002 год, однако конкретные имена не приводятся.

Жильбер отметил, что общество конкурса не может судить о правдивости этих заявлений. Кроме того, описанные в книге случаи относятся к периоду, когда "Мисс Францией" не занимался нынешний организатор конкурса.

Ранее стало известно, что во Франции пройдет еще одно судебное заседание над актером Жераром Депардье, которого обвиняют в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну.

Следственный судья решил предъявить обвинения актеру по событиям, произошедшим 7 и 13 августа 2018 года. По данным стороны обвинения, изнасилование произошло дома у актера. При этом в момент преступления жертва находилась под сильным моральным давлением.

