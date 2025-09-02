Форма поиска по сайту

02 сентября, 14:41

Franceinfo: суд над Депардье по новому обвинению в изнасиловании пройдет во Франции

Фото: ТАСС/Zuma

Во Франции пройдет еще одно судебное заседание над французским актером Жераром Депардье, которого обвиняют в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну, передает радиостанция Franceinfo.

Отмечается, что следственный судья решил предъявить обвинения актеру по событиям, произошедшим 7 и 13 августа 2018 года. По данным стороны обвинения, изнасилование произошло дома у актера. При этом в момент преступления жертва находилась под сильным моральным давлением.

В мае текущего года суд в Париже признал Депардье виновным по делу о домогательствах и приговорил его к 18 месяцам условного срока. Актер отверг обвинения.

Судья рассмотрел жалобы 54-летней художницы-декоратора и 34-летней ассистентки режиссера, которые работали на киностудии во время съемок фильма "Зеленые ставни". По их словам, актер позволял себе непристойные шутки и распускал руки.

Помимо прочего, суд внес Депардье в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, назначил ему психологическое лечение, штраф в размере 20 тысяч евро и лишил его гражданских прав на два года.

Суд приговорил Жерара Депардье к 1,5 года тюрьмы условно по делу о домогательствах

