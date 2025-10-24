Учительница в США четыре раза совратила школьника и скрылась

Фото: depositphotos/dechevm

Американская учительница четыре раза совратила школьника, после чего скрылась во Флориде, сообщает телеканал "360" со ссылкой на WPLG.

Уточняется, что в 2025 году преподавательница Джордан Кейси Хок переехала в округ Майами-Дейд и устроилась работать в начальную государственную школу. Однако 22 октября ее арестовали по ордеру властей Северной Каролины по обвинению в непристойном поведении в отношении несовершеннолетнего в пригороде Шарлотт, где она жила до этого.

По словам представителя полицейского управления города Каннаполис, преступления были совершены в начале 2025 года. В тот момент Хок преподавала в местной школе.

Известно, что в ходе заседания суда женщина попросила не экстрадировать ее в Северную Каролину, а рассмотреть дело во Флориде. Кроме того, сразу после ареста ее уволили из начальной школы.

