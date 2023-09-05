ФСБ задержала жителя Краснодарского края за попытку присоединиться к ВСУ

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Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Краснодарского края, который попытался покинуть территорию России с целью присоединиться к Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным службы, россиянин инициировал контакт с сотрудником СБУ, который проводил набор и подготовку добровольцев для участия в боевых действиях против российской армии.



УФСБ России по Краснодарскому краю возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье "Государственная измена в форме перехода на сторону противника".

Сутками ранее силовики задержали гражданина Украины, который собирал взрывные устройства для диверсионной группы, действовавшей в Запорожской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта". У злоумышленника обнаружили пять килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты СВУ.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области за отправку Киеву данных о ВС РФ