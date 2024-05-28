Экономист Финогенова заявила об увеличении пособия по инвалидности за 10 лет

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Средний размер пенсий для инвалидов, которые состоят на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования, в течение 10 лет вырос в 1,9 раза и достиг 17 877,9 рубля в этом году. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

"Есть несколько видов пенсий по инвалидности: социальная пенсия – выплачивается инвалидам с детства, лицам не имеющим трудового стажа, страховая пенсия по инвалидности – выплачивается гражданам, имеющим хотя бы один день стажа работы, и государственная пенсия – выплачивается гражданам, которые стали инвалидами в результате военных действий, техногенных и радиационных катастроф, пострадавших во время службы в армии по призыву", – напомнила она в беседе с "Газетой.ру".

Специалист уточнила, что минимальное пособие по инвалидности получают люди, относящиеся к III группе. Для них размер социальной пенсии составляет 6 536,41 рубля. При этом фиксированная выплата к страховой пенсии для инвалидов данной группы равна 4 067,44 рубля.

Экономист также отметила, что размер государственной пенсии по инвалидности напрямую связан с суммой, которая выплачивается в качестве социальной страховой пенсии. Так, для участников ВОВ и россиян, которые были награждены знаками отличия, он составляет от 100 до 250% социальной пенсии. Это означает, что для них данная сумма близка к 21 тысяче рублей.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат фракции Александр Аксененко выступили с инициативой об увеличении пособия по уходу за инвалидами I группы и престарелыми людьми до размера прожиточного минимума. Они отметили, что в настоящий момент в связи с низкой суммой выплаты и жесткими условиями для ее назначения количество желающих ухаживать за теми, кто в этом нуждается, не слишком велико.

