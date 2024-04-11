Депутат Лантратова предложила ввести субсидированные перевозки для инвалидов II группы

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила распространить субсидированные перевозки на инвалидов второй группы. Соответствующую инициативу она направила на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает газета "Известия".

В своем обращении Лантратова сослалась на Владимира Путина, который во время послания Федеральному собранию поручил увеличить в 1,5 раза интенсивность авиационного сообщения в РФ к 2030 году. Помимо прочих лиц, в число тех, кто может путешествовать по программе субсидирования, входят инвалиды с детства со второй или третьей группой.

"Из приведенного выше списка следует, что значительный акцент в программе сделан на поддержку людей с инвалидностью. Однако в нем отсутствуют лица, имеющие инвалидность второй группы", – отметила Лантратова.

Она пояснила, что к инвалидам второй группы могут относиться лица с церебральный параличом, умственной отсталостью, тяжелой формой артрита и другими заболеваниями. В связи с этим они могут осуществлять деятельность только на специально оборудованных местах, что приводит к сокращению их доходов.

В это же время, продолжила Лантратова, авиаперевозки в РФ в феврале 2024 года выросли в цене на 42%. Эксперты прогнозируют еще больший рост.

Подобные аргументы депутат сочла достаточными для того, чтобы инвалидов второй группы включили в перечень лиц, которым доступны субсидированные авиаперевозки.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин напомнил, что стоимость невозвратного билета дешевле, чем того, который можно вернуть из-за отмены планов. У ряда авиакомпаний есть платная услуга выбора конкретного места в салоне и бронирования питания. Если отказаться от всего этого, можно неплохо сэкономить, отметил он.

