Миронов предложил увеличить до прожиточного минимума пособие по уходу за инвалидами

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Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат фракции Александр Аксененко предлагают увеличить до размера прожиточного минимума пособие по уходу за инвалидами I группы и престарелыми людьми. Письмо с соответствующим предложением они направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает ТАСС.

В частности, они просят увеличить размер компенсации с 1,2 тысячи рублей до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, а также разрешить оформлять это пособие трудоспособным лицам с частичной занятостью или тем, кто уже получает пособие по безработице, если размер компенсаций не будет увеличен.

Депутаты разработали предложения в связи с обращениями в их адрес по вопросу корректировки правил выплаты компенсаций за постоянный уход за нетрудоспособными гражданами старше 80 лет или инвалидами I группы, за исключением инвалидов с детства.

Парламентарии подчеркнули, что сегодня установлены жесткие условия для назначения такой компенсации – на нее могут претендовать только неработающие трудоспособные граждане, которые не получают пособия по безработице. Кроме того, из-за того, что сумма компенсации за уход составляет всего 1,2 тысячи рублей, желающих ухаживать за такими людьми не много.

В марте кабмин РФ одобрил выделение денежных средств на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

В 2024 году Минтруду России из резервного фонда кабмина выделят деньги для реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании.

Средства выделят на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 регионам.