В "Рольфе" пообещали выполнить все обязательства перед клиентами

Компания "Рольф" пообещала выполнить все обязательства перед клиентами

Все обязательства компании "Рольф" перед клиентами будут выполнены. Об этом говорится на официальном сайте компании.

"Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф" и будут выполняться впредь. Мы дорожим своей репутацией на рынке, 27-летней историей стабильности и успеха, крепкими партнерскими отношениями и в первую очередь нашими клиентами", – говорится в сообщении.

Сотрудники "Рольфа" также отметили, что текущая ситуация будет разрешена в кратчайшие сроки в пользу компании, поскольку, по их словам, они ведут свой бизнес соблюдая все законы РФ.

Ранее в главный офис "Рольфа" на Алтуфьевском шоссе пришли с обысками сотрудники ФСБ и СК. Глава PR-направления компании Павел Носов заявил, что "Рольф" соблюдает российское законодательство и готов сотрудничать со следствием.

Основатель компании Сергей Петров подчеркнул, что обыски являются рейдерским захватом или могут быть как-то связаны с его политической позицией.

В отношении Петрова и руководителей компании возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой. По данным следствия, они выводили за рубеж крупные суммы денег по подложным документам. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

28 июня Басманный районный суд отправил под домашний арест до 25 августа директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро.

