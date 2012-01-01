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27 января, 17:29

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Гигиенист Эртувханов объяснил, в каком случае нужна профессиональная чистка зубов

Сияющая улыбка: кому необходима профессиональная чистка зубов

Профессиональная чистка зубов улучшает состояние полости рта. Как проходит процедура, рассказал стоматолог-гигиенист и кандидат медицинских наук Марат Эртувханов в программе "Доктор 24".

Гигиена

Фото: 123RF/lenetssergey

В распоряжении стоматологов немало инструментов для удаления налета и камня в зависимости от степени их выраженности. С учетом состояния зубов врач использует ультразвук и порошки с различной абразивностью, рассказал Марат Эртувханов.

Сначала мы окрашиваем эмаль и оцениваем качество домашней гигиены. Это позволяет понять, как правильно чистить зубы, а также мотивировать пациента улучшить привычки.
Марат Эртувханов
стоматолог-гигиенист

Качественная домашняя гигиена помогает сократить количество профессиональных чисток. Однако важно посещать врача раз в полгода или год, чтобы вовремя обнаружить кариес, добавил эксперт.

Ультразвук и AirFlow

Фото: 123RF/satyrenko

Чистка ультразвуком показана при минерализованных отложениях. В таком случае зубной камень убирают ручными инструментами, которые выбирают в зависимости от чувствительности пациента.

Мы регулируем мощность и температуру воды для комфортного проведения процедуры. Затем инструмент аккуратно удаляет отложения с помощью микроволн, скользя по зубу.
Марат Эртувханов
стоматолог-гигиенист

В свою очередь, чистка AirFlow ("ЭирФлоу") проводится при мягком налете. В этом случае используют микропорошок, который смешивается с водой и воздухом, и частицы воздействуют на эмаль: чем они грубее, тем более шероховатым становится зуб. Это может привести к тому, что он будет быстрее накапливать налет. Поэтому, по словам специалиста, важно следить, чтобы эмаль в процессе оставалась гладкой.

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