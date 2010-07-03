Джип стоимостью 4 млн рублей украли на юго-западе Москвы

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Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около четырех миллионов рублей похитили в столичном районе Черемушки.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по городу, краже произошла на улице Перекопская, дом 22 корпус 1.

Возбуждено уголовное дело. 10 марта у безработного в Зеленограде украли внедорожник Range Rover стоимостью порядка шести миллионов миллионов рублей.