Range Rover за 6 млн рублей украли у безработного в Зеленограде

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У безработного в Зеленограде украли внедорожник Range Rover стоимостью порядка шести миллионов миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Информация об инциденте поступила 9 марта от гражданина 1985 года рождения. Автомобиль украли утром с неохраняемой парковки по адресу: Крюковская площадь, дом 1.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.