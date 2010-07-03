С охраняемой стоянки украли автомобиль за 4 миллиона рублей

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На юго-западе Москвы неизвестный похитил автомобиль Porsche Cayenne. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД.

Днем в воскресенье, 3 марта, в полицию заявил гражданин 1967 года рождения о краже своей машины. Как выяснилось, с охраняемой стоянки на улице Дмитрия Ульянова был похищен автомобиль Porsche Cayenne.

Стоимость автомобиля – около 4 миллионов рублей. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.