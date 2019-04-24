Неизвестные с топорами отобрали 1 млн рублей у китайцев в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Полицейские проверяют информацию о нападении на граждан КНР на юге столицы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По предварительным данным, неизвестные сперва расстреляли машину иностранцев на улице Подольских Курсантов из травматического оружия, а затем разбили топорами стекла автомобиля и украли один миллион рублей.

Как уточнили в полиции города, нападение, в результате которого никто не пострадал, произошло в 19:50. После случившегося пятеро неизвестных скрылись на автомобиле Volvo. В городе объявлен план "Перехват".