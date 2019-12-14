Полиция возбудила уголовное дело после инцидента с обстрелом машины рэперов в Липецке

Фото: телеграм канал Mash

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении 27-летнего мужчины после инцидента со стрельбой рядом с машиной рэперов HammAli & Navai, возвращавшихся с концерта в Липецке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По словам исполнителей, неизвестный открыл огонь из преследовавшей машины. Они написали заявление в дежурную часть. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Также сообщалось, что концерт HammAli & Navai в развлекательном комплексе Мегаполис был прерван после анонимного звонка о минировании.

Ранее сын артистки Валерии Арсений Шульгин попал в аварию второй раз за две недели. Об этом молодой человек сообщил на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что в автомобиль врезался автобус, однако на этот раз обошлось без травм.