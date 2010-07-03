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Москва 24

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Общество

02:29

Арсенал пистолетов и боеприпасы изъяли у подозреваемого в центре Москвы

происшествия город общество безопасность

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичным полицейским удалось задержать подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Он сообщил, что в понедельник, 11 ноября, на Семеновской набережной правоохранители остановили автомобиль, в котором находились четыре гражданина Азербайджана.

"При осмотре машины под сиденьем было обнаружено два предмета, похожих на пистолеты Макарова, а также около 20 патронов к ним. Водитель 1985 года рождения предъявил документы на машину марки Audi A6, зарегистрированную на жительницу Дагестана. При личном досмотре у мужчины за поясом брюк нашли еще один пистолет", – рассказали в полиции.

Уточняется, что все незаконные находки были изъяты на месте. Сотрудниками полиции пистолеты и боеприпасы были направлены на специальное исследование.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. В данный момент по делу ведется следствие.

Ранее было впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице. Стрельба привела к уголовным делам против криминального авторитета Шакро Молодого и сотрудников Следственного комитета.

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

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